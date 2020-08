NBA, Alvin Gentry licenziato dai New Orleans Pelicans

Da pochi minuti è ufficiale il licenziamento di Alvin Gentry. I New Orleans Pelicans hanno infatti annunciato tramite una nota, la separazione dall’ormai ex coach della compagine della Louisiana. Queste le parole di David Griffin, vicepresident of basketball operations, che hanno accompagnato il comunicato:

“Sono grato e grato per l’impegno di Alvin nei confronti dell’organizzazione e, soprattutto, della comunità locale. La città di New Orleans si è arricchita grazie alla sua presenza qui. Ora però abbiamo deciso di fare una nuova mossa e crediamo che sia il momento giusto per apportare questo cambiamento attraverso una nuova guida.”

Il 65enne ha accumulato un record di 175-225 (.438) in cinque stagioni con i Pelicans, raggiungendo il picco di 48 vittorie durante la stagione 2017-18. Quell’anno ha segnato l’unica apparizione nei playoff dei Pelicans sotto Gentry. La squadra – grazie anche alla presenza di una star come Anthony Davis – aveva spazzato i Portland Trail Blazers nel primo turno prima di perdere in cinque gare contro i Golden State Warriors, futuri campioni NBA.

Coach Gentry paga la sfortunata annata in cui, nonostante la presenza di Zion Williamson (24 le sue presenze, ad onor del vero centellinato in troppe occasioni, ndr), NOLA non è riuscita ad accedere alla postseason. Secondo quanto riporta ESPN, i nomi caldi per la panchina sono ormai i soliti che circolano per tutte le franchigie attualmente in cerca di una nuova guida, ossia quelli di Jason Kidd, Tyronn Lue e l’ex head coach dei Brooklyn Nets, Kenny Atkinson.

Leggi Anche

NBA, Derrick Jones Jr. esce in barella dopo aver subito un blocco

NBA, Mo Bamba lascia la bolla di Orlando: fatica ad allenarsi dopo il Coronavirus

NBA, Vlade Divac si dimette da GM dei Kings