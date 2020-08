NBA, Joel Embiid torna in campo dopo l’infortunio

È previsto per stanotte il rientro di Joel Embiid dopo l’infortunio alla caviglia sinistra che lo ha costretto a saltare le ultime due partite nella bolla di Orlando. Il giocatore quindi potrà aiutare i Sixers nella sfida contro Toronto, reduce da due vittorie consecutive. A riportare la notizia Shams Charania dal suo account Twitter.

Philadelphia star Joel Embiid (left ankle) will return to 76ers lineup tonight against Toronto, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 12, 2020

Embiid era uscito dopo soli cinque minuti di gioco della sfida contro i Portland Trail Blazers, in uno straordinario momento di forma anche grazie al leader Lillard. Il lungo è stato poi costretto a saltare anche la sfida coi Suns, che ha visto i Sixers perdere contro Phoenix.

Per la franchigia di Philadelphia quindi un ritorno fondamentale, anche in vista dei playoff. Infatti, oltre al centro camerunense, sono fuori per infortunio anche Burks, Mike Scott e soprattutto Ben Simmons. L’ala australiana infatti, altro pilastro Sixers, sarà costretto a star fuori ancora due settimane.

Embiid in questa stagione è stato costretto a saltare 22 partite per infortunio, con lo stop più lungo nel mese di gennaio in cui saltò 9 partite consecutive. La speranza ora per i Sixers quindi è di non doversi più privare del centro titolare, che in stagione ha garantito 23 punti e 12 rimbalzi a partita.

I Philadelphia 76ers occupano attualmente la sesta posizione, con sette vittorie di vantaggio sull’ottava posizione a sole due W dalla quarta piazza occupata dagli Heat. Una posizione che sta stretta rispetto alle aspettative di inizio stagione, ma che può ancora migliorare, con un ottimo piazzamento in vista playoff.

Fondamentale però, per non concludere la regular season in maniera deludente, poter contare su tutti i propri elementi.

