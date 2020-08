NBA, Shai Gilgeous-Alexander “studia” da Chris Paul

Ospite dell’ultima puntata del Woj Pod di Adrian Wojnarowski, Shai Gilgeous-Alexander ha voluto rendere merito a Chris Paul, che l’ha preso sotto la propria ala guidandolo in un percorso di apprendistato tanto rapido quanto efficace all’interno della lega.



Di seguito un passaggio dell’intervista al giocatore dei Thunder, che potete riascoltare integralmente a questo link:

“Chris è stato incredibile. Per me è come un fratello. Sembra quasi che facciamo tutto assieme: mangiamo assieme, guardiamo le partite e ci alleniamo assieme. Mi ha insegnato moltissimo, dalla corretta alimentazione, a come recuperare la forma e mi ha aiutato ad affinare le letture di gioco in campo. La cosa sorprendente è il suo essere genuino e con i piedi per terra. Con tutti i riconoscimenti che ha ricevuto e considerati i traguardi che ha raggiunto in carriera, ci si aspetterebbe un atteggiamento di uno che si sente il migliore del mondo, migliore di tutti. Lui invece si comporta come il tuo migliore amico.”