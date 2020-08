NBA, Giannis Antetokounmpo: “Nessun problema personale con Wagner”

Giannis Antetokounmpo nella giornata di ieri si è reso protagonista di un episodio non proprio nobilissimo. L’MVP in carica, durante un momento incandescente della partita tra i suoi Bucks e gli Washington Wizards, ha infatti rifilato una testata al malcapitato Moritz Wagner.

Proprio “The Greek Freak“, conscio dell’errore commesso, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine dell’incontro:

“Non ho alcun problema personale con Wagner. Ero estremamente nervoso a causa delle continue giocate sporche degli avversari e proprio questa somma di scorrettezze mi ha fatto perdere la testa. ‘Mo’ è stato semplicemente sfortunato. Era colpevole esattamente come i suoi compagni, ma, al momento del mio annebbiamento, è stato il solo ad infastidirmi da vicino. E’ stato un momento egoistico, perché, essendo stato espulso, avrei potuto compromettere la vittoria della squadra. Se potessi tornare indietro, di sicuro non reagirei allo stesso modo. Ammetto il mio errore e cercherò di imparare a controllarmi per il bene della squadra. Credo di essere stato un professionista pressoché esemplare nell’arco della mia carriera e non sarà di certo un brutto gesto a cancellare quanto di buono io abbia dimostrato.”