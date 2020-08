NBA, Ian Mahinmi non giocherà stanotte

Ian Mahinmi non giocherà nemmeno stanotte e questo potrebbe significare la fine della carriera del giocatore francese in maglia Wizards. A riportare dell’assenza del centro è lo stesso allenatore Brooks, come riportato da Fred Katz.

Ian Mahinmi won’t play tomorrow, Scott Brooks says, which means Mahinmi’s career with the Wizards may be done. He’s a free agent after this year and did not play at all during the eight bubble games.

— Fred Katz (@FredKatz) August 12, 2020