La scorsa notte, Damian Lillard non avrebbe perso per nessun motivo. La stella di Portland si è caricata le speranze dell’intera città di accedere ancora una volta ai playoff e ha eguagliato il suo record di punti in carriera di 61, per abbattere i Dallas Mavericks. La terza partita in questa stagione con 60 punti per Dame, ha visto trionfare infatti i Portland Trail Blazers sui Mavs per 134-131, mantenendo la possibilità di partecipare al post season. Queste le sue parole nel post-partita:

“Non c’è niente che volessi di più. Ve l’ho detto quando sono arrivato qui. Non sono qui per sprecare il mio tempo. Ci hanno dato la possibilità di venire come abbiamo chiesto, e il nostro lavoro non è ancora finito, e stiamo lottando per ottenere quello che vogliamo.”

La prestazione ha permesso a Lillard di raggiungere ulteriori record. Oltre alle già citate tre partite da 60 punti di Wilt Chamberlain, è anche il primo giocatore dei Trail Blazers a segnare 50 punti per due incontri di fila, dopo i 51 rifilati ai 76ers.

Il suo gioco è stato letale, con un 9/17 dalla linea dei 3 punti mettendo a segno anche un tiro dalla lunga distanza, favorito da un rimbalzo fortunato al ferro.

THIS DAME GUY IS PRETTY GOOD HUH pic.twitter.com/z2YeDGENNj — Portland Trail Blazers (@trailblazers) August 12, 2020

La notizia migliore però, è il 18/18 messo a segno dalla linea dei tiri liberi, che segna un miglioramento dopo i due errori di fila contro i Clippers, i quali avevano sollevato parecchie polemiche.

In questo momento i Trail Blazers hanno in mano il loro destino; con questa vittoria hanno infatti raggiunto l’ottavo posto, e possono assicurarlo con una vittoria contro i Brooklyn Nets, giovedì.

“Questa è la partita più importante della nostra vista. Ci siamo detto che abbiamo bisogno di un’altra vittoria e ci concentreremo su una sola partita. Stasera abbiamo vinto questa, ce ne manca una sola. Dobbiamo giocare con questa mentalità, abbiamo in mano il nostro destino e sappiamo cosa dobbiamo fare.”

