NBA, Oladipo sul momento di TJ Warren: “È su un altro pianeta”

Ancora una volta TJ Warren si è reso protagonista dell’ennesima vittoria dei suoi Indiana Pacers. Questa volta sono stati i Los Angeles Lakers a dover cedere di fronte al momento d’oro del giocatore classe 1993. Warren, infatti, nella notte ha realizzato 39 punti e una serie di canestri decisivi sul finale che hanno dato il là alla compagine di Indianapolis nel regolare i gialloviola con il risultato finale di 116-111. Tra la sorpresa generale, Victor Oladipo, suo compagno di squadra, ha parlato delle clamorose prestazioni di Warren in questo modo:

“Guardate, T.J. Warren è su un altro pianeta in questo momento. Non importa quello che dico, non importa quello che dite, non importa quello che dice la gente, TJ è caldissimo in questo in questo momento. Non ho bisogno di incoraggiarlo a fare nulla, quello che ora fa è semplicemente andare sul parquet e segnare il più possibile, senza preoccuparsi chi c’è dall’altra parte. È davvero su un altro pianeta.”