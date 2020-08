Mercato NBA: se Alvin Gentry salta, NOLA su Tyronn Lue o Jason Kidd

I New Orleans Pelicans, dovessero non riuscire a qualificarsi per i Playoff NBA, potrebbero cambiare allenatore. A lanciare questa voce è stato Adrian Wojnarowski di ESPN. L’insider ha infatti confermato come la franchigia della Louisiana a fine anno valuterà il lavoro svolto da Alvin Gentry, considerando anche la gestione – considerata un po’ troppo a singhiozzo – di Zion Williamson, specialmente nelle ultime uscite in cui ha vissuto poco il parquet. Queste le parole di Woj:

“Il vicepresidente esecutivo David Griffin e la proprietà dei Pelicans hanno una decisione da prendere ad un anno dalla fine del contratto di Alvin Gentry. Se si dovesse decidere di cambiare la guida della squadra, NOLA potrebbe puntare su due nomi: Tyronn Lue, assistant coach di Doc Rivers ai Clippers, e Jason Kidd, assistan coach di Frank Vogel ai Lakers.”

Gentry, 65 anni, si trova ai Pelicans dal 2015. Dopo che New Orleans ha sconfitto i Washington Wizards lo scorso venerdì, Gentry ha registrato un record complessivo di 175-222 in regular season con NOLA. Durante la sua avventura in Louisiana ha conquistato anche 5 W in nove tentativi nei playoff NBA.

I Pelicans hanno voglia di tornare a combattere in post-season e dovessero fallire l’approdo ai prossimi playoff, l’avventura di Gentry a NOLA potrebbe essere arrivata al capolinea. Così ecco che la gestione di un roster pieno di giovani talenti – come quelli di Ingram-Lonzo-Williamson – potrebbe essere affidata a chi, in passato, si è reso protagonista nello sviluppo di giocatori importanti. È il caso di Jason Kidd, il quale ha sostanzialmente avviato il dominio nella lega di Giannis Antetokounmpo durante i suoi primi anni a Milwaukee. Da non sottovalutare, però, le possibilità di Lue, sempre alla ricerca di un progetto importante.

