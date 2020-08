Luka Doncic, star dei Dallas Mavericks, nella notta ha guidato la sua squadra in una fantastica vittoria per 136-132 contro i Milwaukee Bucks. Lo sloveno ha chiuso la partita con una tripla doppia da 36 punti, 19 assist e 14 rimbalzi, e così facendo ha battuto un record NBA che apparteneva a Michael Jordan.

Come riportato da CBS Sport, Doncic con questa prestazione è diventato il giocatore più giovane nella storia della NBA a far registrare una tripla doppia da 35-15-10.

Luka Doncic became the youngest player in NBA history to record 35 points, 15 assists and 10 rebounds in a game.

Youngest players with 35/15/10 in a game:

⁃ Luka Doncic 21 years, 162 days old

⁃ Michael Jordan 21 years, 332 days old

⁃ Oscar Robertson 22 years, 90 days old pic.twitter.com/NCj88nPYbj

