Ennesima prestazione sopra le righe per Luka Doncic. Il giocatore dei Dallas Mavericks nella notte si è reso protagonista di una nuova tripla doppia da 36 punti + 19 assist e 14 rimbalzi nella vittoria dei texani dopo un overtime contro i Milwaukee Bucks con il risultato finale di 136-132. Si tratta della tripla doppia numero 17 in stagione. Lo sloveno diventa così il più giovane giocatore nella storia NBA a chiudere in prima posizione per numero di triple doppie in una annata, superando il precedente record appartenuto a Magic Johnson.

Rick Carlisle, coach dei Mavs, ha commentato l’ennesima prestazione senza senso del suo pupillo:

“Sa dove sono tutti non solo in attacco, ma anche in difesa. Questo è il segno di un ragazzo che ha sempre tutto sotto controllo, di un’altra categoria. Ho giocato con Larry Bird, vedeva tutto allo stesso modo. Ho avuto il privilegio di allenare Jason Kidd … Luka è fatto della sua stessa pasta.”

Il 21enne è già diventato il giocatore più giovane nella storia del campionato ad aver realizzato una tripla doppia composta da almeno 30 punti e 20 rimbalzi realizzata nella vittoria di martedì scorso sui Sacramento Kings.

Doncic, prima della partita della scorsa notte, era sesto in classifica per quanto riguarda i punti realizzati con una media di 29 punti ad allacciata di scarpe conditi da 9.4 rimbalzi e 8.8 assist per gara. È tra i tre finalisti per il premio di Most Improved Player annunciati ieri dalla NBA.

