T.J. Warren e il nuovo career high di 53 punti

Nella partita tra Pacers e 76ers, giocata nella notte italiana, T.J. Warren ha segnato 53 punti in 41 minuti, facendo segnare il suo nuovo career high. Ottime sono state anche le sue percentuali al tiro: 69% di tiro dal campo e 9/12 dall’arco dei 3 punti. Finora l’ex Phoenix Suns non aveva mai segnato più di 40 punti, suo vecchio career high che risaliva alla stagione 2017/18. I 53 punti di T.J. Warren sono anche la terza miglior prestazione di sempre della franchigia dell’Indiana, dopo i 57 punti di Reggie Miller nel 1992 e i 55 di Jermaine O’Neal nel 2005.

All’intervistatore di Fox Sports Indiana che gli aveva chiesto della partita, T.J. Warren ha risposto così:

T.J. Warren on his 53-point night: "Just doing what I do best — just putting the ball in the hole. I just wanted to lead the team offensively." @Pacers pic.twitter.com/tyjfCMUwPf

