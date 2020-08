NBA, Embiid commenta così il litigio con Shake Milton

Dopo aver riportato il litigio in campo tra Joel Embiid e Shake Milton a fine primo quarto nell’incontro dei Philadelphia 76ers contro gli Indiana Pacers, il centro ha subito voluto spegnere ogni voce polemica, dichiarando di non avere alcun problema con il proprio compagno di squadra. Il classe 1994 ha infatti assicurato che l’incidente è etichettabile come un episodio ‘insignificante’ e che questi confronti avvengono spesso in uno spogliatoio NBA. Queste le parole nel post partita di Embiid:

“È il basket. Tutti commettono errori. Succede. Dobbiamo comunicare meglio. Come giocatori, succede ovunque… Discutiamo di cosa sta succedendo in campo e poi basta, vai avanti, troviamo sempre una soluzione. Ma questo genere di cose non è niente. Succede. Succede in ogni squadra ed è giusto così… e vai avanti. Sono sicuro che in futuro, ora, faremo ancora meglio.”

Embiid è stato eccellente nella partita contro gli Indiana Pacers: 41 punti e 21 rimbalzi per lui, ma Phila non è riuscita a portare a casa la vittoria a causa di un clamoroso Warren il quale ha realizzato ben 53 punti.

Milton ha invece avuto un difficile impatto sulla partita da starting player. Il 23enne è stato messo spesso in difficoltà dall’ex compagno di squadra T.J. McConnell, senza mai riuscire a limitarlo per davvero e viceversa. Milton ha chiuso la sua partita con 0 punti, 3 assist e 5 falli in 19 minuti di gioco. Difficoltà troppo evidenti anche per Brett Brown il qualche gli ha preferito Raul Neto nelle fasi finali della gara.

Coach Brown, convinto della scelta di mettere in quintetto Milton, ha commentato così la sua prestazione del suo giocatore:

“Pensavo che lottasse di più stasera. Inizialmente ha avuto un buon impatto, poi è arrivata la discussione sul pick-and-roll difensivo con Embiid ed ha cercato di aggiustare questa cosa durante il resto del match. Penso che sia nato da una certa frustrazione e questo episodio non lo ha di certo aiutato a rimanere in gioco e trovare il giusto ritmo.”

Leggi Anche

NBA, Marcus Smart multato di 15.000 dollari dopo le parole sugli arbitri

NBA, Joel Embiid litiga in campo con Shake Milton: ecco i motivi

Risultati NBA: i Raptors battono i Lakers. Clamoroso TJ Warren, 53 punti e vittoria Pacers!