NBA, Infortunio in allenamento per Domantas Sabonis: saluta la bolla

Tegola importante in casa Indiana Pacers. Di fatto, la franchigia ha annunciato un infortunio piuttosto serio al piede per Domantas Sabonis. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, il lungo in queste ore lascerà la bolla di Orlando per poter procedere ad esami approfonditi del caso per capire l’entità dell’infortunio. Solo qualche giorno fa, il coach dei Pacers, Nate McMillan, aveva detto che il giocatore stava soffrendo di fascite plantare e che non avrebbe partecipato a nessuno degli scrimmage in programma in questa settimana.

A quanto pare le condizioni sono preoccupanti poiché il lungo, uscendo dalla bolla, in caso di rientro dovrà eventualmente rimanere ai box per almeno 4 giorni prima di poter tornare arruolabile. Sabonis in questa stagione stava viaggiando con una media di 18.5 punti, 12.4 rimbalzi e 5 assist ad allacciata di scarpe. Numeri che gli han permesso di partecipare al suo primo All-Star Game durante lo scorso febbraio.

I Pacers contano un record di 37-25 con Sabonis a disposizione, mentre si trovano sul 2-1 con il lungo ai box. La perdita di una pedina fondamentale come la sua potrebbe ridimensionare, e non poco, le potenzialità della compagine di Indianapolis.

