NBA, Smart accusa: “Gli arbitri hanno protetto Antetokounmpo!”

La guardia dei Boston Celtics, Marcus Smart, non è assolutamente felice del finale di partita che ha visto la sua compagine affondare di fronte ai Milwaukee Bucks con il risultato finale di 112-119. Secondo la guardia dei Celtics, il match è stato deciso in maniera inevitabile dagli arbitri, i quali – ad un minuto e trenta secondi dal termine e con il punteggio in parità sul 107-107 – hanno deciso di non punire un probabile sfondamento di Giannis Antetokounmpo che gli sarebbe valso l’esclusione dalla gara, per punire il tentativo di Marcus Smart.

Block or charge pic.twitter.com/1GVyTbMlva — Dan Greenberg (@StoolGreenie) August 1, 2020

In un primo momento la chiamata arbitrale è stata quella di fischiare il fallo offensivo al greco, dopodiché – dopo una review ufficiale – la decisione è stata ribaltata proprio in favore dell’attuale MVP della Lega. Smart, a fine partite, ha quindi rivelato che cosa gli hanno detto gli arbitri a riguardo:

“La scusa che mi hanno riferito è che ho preso posizione troppo in ritardo. Hanno detto che il ‘replay center’ aveva riferito loro che ero in ritardo e che il fallo era mio. Francamente, penso che tutti sappiamo del perché hanno deciso in questo modo: altrimenti ci sarebbe stato il sesto fallo di Giannis e non volevano cacciarlo. Dobbiamo dire le cose come stanno in maniera chiara. E questa cosa è così.”

Antetokounmpo, in questo particolare caso, ha potuto completare il gioco da 3 punti e dare ai Bucks un minimo vantaggio risultato poi decisivo per la vittoria finale.

Milwaukee chiuderà in prima posizione nella Eastern Conference per la seconda stagione consecutiva. Boston, questa sconfitta, scivola a 3 partite e mezzo dai Toronto Raptors nella lotta per il secondo posto.

Leggi Anche

NBA, Dallas Mavericks: Luka Doncic parla della lezione rappresentata dalla sconfitta contro Houston

NBA: Jusuf Nurkic parla delle condizioni di sua nonna, positiva al Covid-19

Risultati NBA: i Bucks battono i Celtics, 49 punti per Harden