NBA: Jusuf Nurkic parla delle condizioni di sua nonna, positiva al Covid-19

L’emergenza Covid-19 non smette di fare paura: dopo che già la tragedia della morte della madre di Karl- Anthony Towns ha scosso la NBA, un altro pericoloso caso spaventa la lega: la nonna di Jusuf Nurkic infatti si trova in pessime condizioni, essendo in coma a causa della positività al Coronavirus.

A rivelare la notizia è stato lo stesso Jusuf Nurkic, dopo la partita vinta all’overtime contro Memphis:

“Mia nonna è in coma e lotta tra la vita e la morte dopo essere risultata positiva al Coronavirus.”

Il giocatore dei Portland Trail Blazers ha poi aggiunto che aveva intenzione di lasciare la bolla per assistere la nonna, ma ha preferito restare temendo anche per la propria salute.

Jusuf Nurkic ha poi concluso la conferenza stampa con un monito:

“Indossate le dannate mascherine!”

Non cessano quindi gli esempi di sensibilizzazione anche da parte del mondo NBA, resta da vedere quale sarà il grado di responsabilità dei giocatori della lega.

