Risultati NBA: i Bucks battono i Celtics, 49 punti per Harden

(31-35) Orlando Magic 128-118 Brooklyn Nets (30-35)

La rassegna dei risultati NBA della notte comincia dalla partita tra Orlando e Brooklyn — giocata alle 19.00 ora italiana, in questo articolo, potete trovare un recap più approfondito. La squadra della Florida, dopo aver terminato il primo quarto con uno svantaggio di 3 punti, dilaga nel secondo tempo con un parziale a favore di 41-23 nel terzo quarto. Ottime le partite di Nikola Vucevic ed Evan Fournier, che concludono la partita rispettivamente con 22 e 24 punti. I Nets pagano le tante assenze nella bolla. Nota positiva Timothe Luwawu-Cabarrot: la guardia francese, partita dalla panchina, mette a referto 24 punti e 4 assist con un 5/8 di tiro da 3.

(32-34) Memphis Grizzlies 135-140 Portland Trail Blazers (30-37) [OT]

La prima delle partite chiave dei seeding games che decideranno la griglia Playoff nella Western Conference si conclude con la vittoria di Portland su Memphis, attualmente ottava in classifica. La squadra di Lillard e McCollum parte forte e, alla fine del primo tempo, si ritrova in vantaggio di 8 punti. La franchigia del Tennessee riesce però a recuperare grazie a un parziale nel terzo quarto di 36-25. A fine quarto quarto il punteggio dice 124-124: si va ai supplementari. Nell’overtime l’esperienza di Dame e compagni si fa valere, e i Trail Blazers riescono a portarsi a casa un’importante partita in chiave Playoff.

Migliore della serata di Portland CJ McCollum, che mette a referto 33 punti con un 14/21 di tiro dal campo. Ottime anche le prestazioni di Lillard (29 punti e 9 assist), Melo (21 punti e 7 rimbalzi) e Nurkic (18 punti, 9 rimbalzi e 5 assist). Dall’altra parte Jaren Jackson Jr. ne segna 33 con un 6/15 da 3 punti. Buone partite anche per Ja Morant e Brandon Clarke, che concludono la serata rispettivamente con 22 e 21 punti.