NBA, Dallas Mavericks: Luka Doncic parla della lezione rappresentata dalla sconfitta contro Houston

La giovane stella dei Dallas Mavericks Luka Doncic, dopo aver visto sfumare il vantaggio in doppia cifra della sua compagine contro gli Houston Rockets, ha dovuto arrendersi all’Overtime 153 a 149.

“Siamo una squadra giovane, abbiamo molto da imparare”

ha affermato la stella slovena, che ha poi continuato:

“Miglioreremo di sicuro. Sono certo che saremo ancora più uniti quando conterà nei playoff, perciò non sono preoccupato.”

Ha poi rilasciato una breve intervista anche il compagno di squadra Kristaps Porzingis, dopo una superlativa prestazione da 39 punti e 16 rimbalzi:

“Dobbiamo trarre un insegnamento da questa partita. Dobbiamo riguardarla in video e vedere cosa avremmo potuto fare meglio per chiudere definitivamente la partita. Questo è quanto: mi piacerebbe che riuscissimo a prendere tutto il positivo da questa brutta sconfitta e che cercassimo di imparare da quest’ultima.”

Il dato curioso di questa partita è che a 45 secondi dalla fine Dallas conduceva di 7 punti e, in quella situazione, il record di vittorie per la squadra in svantaggio era di 2-711.

I Rockets però sono riusciti a ribaltare i match e la stella James Harden, autore di 49 punti, ha dichiarato:

“Dobbiamo ricordarci che siamo costruiti per questo, ovvero per giocare quattro quarti. Abbiamo le gambe e la cattiveria mentale giusta per riuscirci.”

