NBA, Popovich: “Inginocchiarsi è una scelta personale”

Il coach dei San Antonio Spurs, Gregg Popovich non si è inginocchiato durante l’inno nazionale ieri notte, nella partita contro i Sacramento Kings. Popovich non ha rivelato le ragioni del gesto, riferendosi ad esso semplicemente come, scelta personale.

“Preferirei tenerlo per me. Ognuno deve fare la propria scelta persona, la lega è stata eccezionale in ciò, ognuno ha la libertà di reagire nel modo che vuole. Qualsiasi ragione io possa avere, ho reagito nel modo in cui volevo farlo.”

Popovich non è stato l’unico a non inginocchiarsi, ma è stato accompagnato dall’assistente Becky Hammon. I giocatori e gli allenatori della lega NBA, stanno protestando contro le ingiustizie razziali e la brutalità della polizia contro la comunità di colore in questo modo, vestendo anche la maglia con la scritta “Black Lives Matter”.

Players and coaches from the @spurs and @SacramentoKings kneel together during the National Anthem prior to tonight's tipoff. pic.twitter.com/9n5ov9tijr — FOX Sports Southwest (@FOXSportsSW) August 1, 2020

Il primo giocatore a restare in piedi è stato Jonathan Isaac, degli Orlando Magic. Isaac aveva già detto di non credere che l’inginocchiarsi, o che l’indossare una maglietta desse una mano reale alle comunità di colore disseminate negli Stati Uniti e nel mondo. Ha citato inoltre anche credenze religiosi come motivo per non aver preso parte alla dimostrazione solidale.

Ad ogni modo, nonostante il coach Pop abbia attirato molte attenzioni su di sè nella serata, i San Antonio Spurs sono riusciti a prendersi una vittoria importante in ottica playoff guidati dalle prestazioni di DeMar DeRozan (27 punti e 10 assist) e di Derrick White (26 punti e 8 rimbalzi).

