La prima partita ufficiale della ripresa, quella che ridarà il via alla NBA, sarà Utah Jazz–New Orleans Pelicans. Tra i protagonisti della serata ci dovrebbe essere anche Zion Williamson, ma la sua presenza resta in dubbio.

Da quando è tornato nella bolla di Orlando, il rookie di NOLA ha parlato ieri per la prima volta alla stampa. Zion Williamson aveva lasciato la Florida per un’emergenza familiare, senza entrare con i media nei dettagli, come riporta ESPN:

“Avevo a che fare con un’emergenza familiare, quindi le priorità erano Dio e la famiglia. Avevo a che fare con qualcosa di serio, non potevo applicarmi al 100% nel basket. Mentre ero via era difficile allenarsi, ma sono stato in grado di fare alcuni allenamenti del corpo, solo per mantenere i muscoli in movimento”

Officially Zion is questionable (re-conditioning). https://t.co/qYUOolCERN — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) July 29, 2020

Aver lasciato la bolla ha costretto Zion, al suo rientro al Disney World Resort, a rimanere in quarantena nella sua stanza per quattro giorni. Passati i quattro giorni, il numero 1 dei Pelicans si è allenato con i compagni, ma la sua presenza per la partita contro Utah è in dubbio:

“Penso che io e il team vedremo cosa sia meglio per me, per il mio futuro e per evitare di farmi male. Se mi conosci, sai che voglio giocare: è così che sono, non cambierò mai. La NBA non è qualcosa che puoi permetterti di saltare così facilmente. Come vi ho detto, cercheremo di vedere cosa è meglio e se sono pronto a giocare”

Zion Williamson fisicamente si sente bene, si è allenato con il gruppo, anche se non ha partecipato alla partitella di 5 vs 5 nella giornata di martedì. Ora la palla passa ad Alvin Gentry, allenatore di New Orleans. Valuterà in queste ore, come ha spiegato ai microfoni di ESPN:

“Ovviamente come allenatore, se ne hai la possibilità, vuoi vederlo giocare. Abbiamo un team meglio equipaggiato rispetto a me per prendere queste decisioni, sia da un punto di vista della salute e che da quello dei minuti giocati. Sarà una decisione collettiva, che si farà sedendosi e parlandone insieme”

