NBA, Montrezl Harrell salterà il derby di Los Angeles

I Los Angeles Clippers, pronti a sfidare i Los Angeles Lakers in quella che sarà per entrambe la prima partita ufficiale da marzo, non potranno contare sull’apporto, sempre energico e prezioso, del lungo Montrezl Harrell.

L’ex giocatore di Louisville, abilitato dal permesso ufficiale erogato dalla franchigia, ha lasciato la bolla al termine della scorsa settimana per urgenti motivi familiari e non è ancora possibile sapere quando farà ritorno in quel di Orlando. Certo è invece l’iter sanitario al quale dovrà adeguarsi prima di poter scendere nuovamente in campo: due giorni di isolamento obbligatorio, seguiti dai due immancabili test diagnostici.

I Clippers potrebbero trovarsi quindi in seria ed evidente difficoltà nella serata di domani. Anche Lou Williams, desideroso di sollevare il premio di sesto uomo dell’anno proprio in stereofonia con il compagno Harrell, non sarà della partita. L’ex giocatore dei 76ers è stato infatti costretto dalla NBA ad affrontare 10 giorni di isolamento per essersi soffermato in un locale notturno di Atlanta, nonostante avesse il permesso di recarsi in città unicamente per presenziare ad un funerale.

Nondimeno, Landry Shamet, Patrick Beverly ed Ivica Zubac sono considerati “in dubbio” per la sfida di riapertura, a causa di una condizione fisica non ancora inappuntabile.

