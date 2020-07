NBA, Houston Rockets: infortunio alla caviglia per la guardia Eric Gordon

La guardia tiratrice degli Houston Rockets, Eric Gordon ha subìto un infortunio alla caviglia sinistra durante la vittoria per 137 a 112 dei suoi Houston Rockets contro i Boston Celtics nella scorsa notte, come riferisce Marc J. Spears del The Undefeated.

Il Coach dei Rockets, Mike D’Antoni, ha dichiarato nel post partita:

“Credo che Eric Gordon non sarà disponibile per alcuni giorni.”

Anche se Adrian Wojnarowski, insider di ESPN, la pensa in maniera decisamente più pessimista:

“Le prime stime parlano di un ritorno di Gordon non prima di 1-2 settimane. Comunque si saprà di più dopo gli esami che si terranno nella giornata di oggi.”

Gordon è atterrato sul piede di Vincent Poirier, dopo una finta ad eludere la marcatura di Robert Covington. Uscendo dal campo è riuscito a caricare del peso sulla caviglia, nonostante l’aiuto dei compagni si è dimostrato necessario per abbandonare il parquet di gioco. I raggi comunque non hanno evidenziato fratture.

