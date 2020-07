Mercato NBA, gli Heat non rinnoveranno al massimo salariale Bam Adebayo

Secondo alcuni rumors i Miami Heat non avrebbero attualmente intenzione di rinnovare al massimo salariale il loro centro Bam Adebayo. Miami starebbe cercando di attendere il più possibile per capire come riuscirà a presentarsi durante la free agency 2021. Pura coincidenza: nella prossima estate anche Giannis Antetokounmpo potrebbe diventare free agent. Finita questa stagione, Adebayo sarà restricted free agent e Miami potrà pareggiare qualsiasi offerta proveniente da altri team.

Questo è stata la stagione della consacrazione per il centro degli Heat. Le sue prestazioni hanno aiutato molto la franchigia della Florida e se non fosse stato anche per lui, ai playoff non ci sarebbero gli Heat. Pat Riley vorrebbe rinforzare il più possibile la squadra poiché, vista la buona stagione e visti anche gli ottimi rookie presi al draft, Miami è sulla buona strada per diventare una contender.

Il tanto atteso max contract per Bam Adebayo dovrebbe quindi arrivare durante l’offseason 2021, ma l’attesa della franchigia potrebbe anche essere letta in maniera diversa: stanno valutando i nomi in free agency più importanti in circolazione. E non sarebbe la prima volta…

LEGGI ANCHE:

NBA, Magic Johnson: “LeBron è in missione: merita il titolo di MVP”

NBA, CJ McCollum: “La ripartenza? Per me il basket adesso è secondario”

I proprietari NBA temono ripercussioni future sui salari