NBA, David Griffin annuncia: “Zion tornerà ad allenarsi mercoledì”

David Griffin si è esposto sulla situazione Zion Williamson. Il giocatore aveva lasciato la bolla di Orlando per otto giorni, per via di un’emergenza familiare. Ritornato venerdì, il rookie dovrà passare, come da protocollo, quattro giorni in quarantena:

“In teoria, la sua quarantena finirà martedì (oggi, ndr) nel tardo pomeriggio. Il problema è che dovrà essere testato ed avere i risultati, prima di essere libero. Praticamente tutti i nostri giocatori, dopo 13 giorni senza attività fisica, non avranno per forza il via libera per la prossima partita. Soprattutto per lui. Quindi vedremo come sarà”

Non è ancora chiaro se Zion Williamson sarà pronto per il 30 luglio. I Pelicans ricominceranno la propria stagione contro gli Utah Jazz.

New Orleans attualmente è al decimo posto della Western Conference e si gioca l’accesso ai Playoff con Grizzlies, Blazers, Spurs, Suns e Kings.

I Pels avranno bisogno di tutto il supporto dei propri migliori giocatori per puntare alla post-season diretta, o quantomeno ai play-in rounds, che gli permetterebbero di sfidare l’ottava classificata per i Playoff, nel caso fosse distante non più di 4 vittorie.

