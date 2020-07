Meno di due giorni e la NBA ripartirà ufficialmente. In attesa delle partite ufficiali, ieri si è giocato il penultimo atto degli scrimmage: 5 partite che hanno visto varie squadre impegnate, tra cui i Lakers, i Los Angeles Clippers e i Milwaukee Bucks. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati e cosa è successo nelle partite della notte.

Washington Wizards-Los Angeles Lakers 116-123

Il primo scrimmage della serata ha visto i Washington Wizards affrontare i Los Angeles Lakers di coach Vogel. I gialloviola hanno avuto il controllo del gioco per la maggior parte della partita: con LeBron e Davis seduti in panchina, sono saliti in cattedra JR Smith, con i suoi 20 punti, Alex Caruso (17 pt-5 reb-6 ast), Danny Green (13 pt) e Dion Waiters, autore di 18 punti, 3 rimbalzi e 6 assist. Tra la compagine capitolina bene Rui Hachimura (19 pt-3 reb-3 ast), Brown Jr. (12 pt-8 reb-3 ast), Jerome Robinson (18 pt-4 reb-3 ast) e Shabazz Napier, che porta a casa una prestazione di 16 punti, 2 rimbalzi e 4 assist.

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers 106-102

Bella vittoria dei Kings contro i Clippers. Nonostante i 17 punti, 3 rimbalzi e 2 assist di Kawhi Leonard, Paul George con 19 punti, 4 rimbalzi e 3 assist e Marcus Morris Sr. (18 pt-5 reb-2 ast) è stata la squadra di Luke Walton a trionfare. Dopo i primi due quarti chiusi in svantaggio, Sacramento ha dato il via a una vera e propria rimonta, fissando il risultato a suo favore: mattatori della serata Bogdan Bogdanovic (21 pt-4 reb-3 ast), De’Aaron Fox (12 pt-4 reb-6 ast) e Buddy Hield, capace di registrare 17 punti accompagnati da 8 rimbalzi e 4 assist.

Utah Jazz-Brooklyn Nets 112-107

Partita equlibrata quella tra i Jazz e i Nets: Mitchell & Co. hanno vinto i primi due quarti, pareggiato il terzo e perso l’ultimo. Nonostante il calo nel finale, il risultato ha visto i Jazz vincitori: Rudy Gobert (20 pt-7 reb-1 ast), Donovan Mitchell (14 pt-4 reb-4 ast), Conley (18pt) e Clarkson (12 pt-5 reb) sono i top scorer di Utah. Tra gli ospiti ottime le prestazioni di Jarrett Allen (19 pt-10 reb-2 ast) e di Caris LeVert, autore di 23 punti, 3 rimbalzi e 6 assist.

Orlando Magic-Denver Nuggets 114-110

Vincono i Magic al termine di una partita molto equilibrata: una buona prestazione del gruppo ha permesso ai padroni di casa di portare a casa il risultato. A testimonianza di ciò ci sono i 17 punti, 2 rimbalzi e 3 assist di Gary Clark, Ennis III (15 pt-5 reb), Terrence Ross (15 pt) e Nikola Vucevic con i suoi 10 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. Nonostante la sconfitta per i Nuggets sono arrivati ottimi segnali da Jamal Murray (23 pt-4 reb-4 ast), Torrey Craig (14 pt-3 reb-2 ast), Porter Jr. (19 pt-7 reb) e Paul Millsap (13 pt-6 reb-3 ast).

New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks 124-103

Tra i risultati c’è la sorpresa Pelicans contro Milwaukee: New Orleans domina gli ultimi tre quarti grazie alle ottime prestazioni di Jaxson Hayes (17 pt-3 reb-1 ast), Jrue Holiday (14 pt-4 reb-3 ast), Lonzo Ball (12 pt-5 reb-3 ast) e Ingram, autore di 14 punti insieme a 3 rimbalzi e 3 assist. Per il nostro Nicolò Melli, invece, 8 punti, 5 rimbalzi e 2 assist. Tra i Bucks Giannis Antetokounmpo sigla 30 punti, 8 rimbalzi e 3 assit, seguito da Middleton e i suoi 16 punti, 8 rimbalzi e 4 assist.

Questa notte si giocheranno le ultime amichevoli e poi, finalmente, riprenderà il campionato più bello del mondo: la NBA.

LEGGI ANCHE:

Michelle Obama parlerà ai giocatori NBA sull’importanza del voto

Adam Silver sulla ripartenza NBA: “Siamo sulla strada giusta”

NBA, le scarpe usate in Italia da Michael Jordan valgono 850 mila dollari