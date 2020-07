NBA, Doncic incita i Mavs: “Non siamo ancora al 100%”

I Dallas Mavericks hanno ricominciato la loro stagione in maniera strana. La prima amichevole li ha visti battere i Los Angeles Lakers in maniera molto convincente. Stanotte invece i Mavs hanno dovuto arrendersi agli Indiana Pacers, per altro privi di Kristaps Porzingis.

Luka Doncic è convinto che i suoi continueranno a vivere di questi alti e bassi fino all’inizio dei Playoff, quando Dallas sarà finalmente pronta. A riportare le parole dello sloveno è Davide Chinellato de La Gazzetta dello Sport:

🇺🇸 Luka Doncic: “I don’t think we’ll be 100% for the first seeding game since playoffs are more important. But we will be ready” 🇮🇹 Doncic: “Non penso che saremo al 100% nel primo dei seeding games. I playoff sono più importanti. Ma saremo pronti” #NBA — Davide Chinellato (@dchinellato) July 26, 2020

Secondo Doncic, la sua squadra avrà bisogno di tempo prima di recuperare il miglior tipo di intesa. I quattro mesi di assenza dal parquet pesano per chiunque e il ritorno al basket è un processo lento, che ha bisogno di più partite. Non sono da escludere inoltre dei “contrattempi”, proprio come quello accaduto a Porzingis, in una situazione così particolare.

Al momento Dallas si trova al settimo posto della Western Conference, solo poche partite davanti ai Memphis Grizzlies di Ja Morant. La loro stagione ufficiale riprenderà il 31 luglio contro gli Houston Rockets.

