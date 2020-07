NBA: Porzingis dimentica di fare il test, costretto a saltare una partita

L’essere in un ambiente iper-controllato, ricco di misure severe e accorgimenti di ogni tipo contro la diffusione del Coronavirus non deve essere bastato a Kristaps Porzingis. I giocatori nella bolla devono infatti essere testati giornalmente per prevenire la diffusione del virus. Porzingis però non lo ha fatto, dimenticandosi di sottoporsi al test per il COVID-19.

La dimenticanza gli è costata la presenza nell’amichevole di stanotte contro gli Indiana Pacers, persa per 118-111 dai suoi Dallas Mavericks.

Coach Carlisle si è confrontato col proprio giocatore, che si è detto mortificato per l’errore commesso:

Rick Carlisle says Porzingis is unavailable for today's game. He broke a protocol and forgot to get tested yesterday. For safety reasons, he cannot join the Mavs today. Carlisle said he believes he can join Mavs tomorrow. "I did speak to him and he was contrite," Carlisle said.

