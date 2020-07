NBA, i risultati delle amichevoli della notte

Ci avviniamo alla fine degli scrimmage NBA per fare spazio alla ripartenza ufficiale in programma per il 30 luglio. Nel frattempo, nella notte sono scese in campo altre 10 squadre che hanno dato vita ad amichevoli piuttosto interessanti. Da segnalare, ad esempio, i 31 di James Harden contro Memphis.

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers 102-97

Vittoria double face per OKC che l’ha spuntata su Philadelphia dopo essere stata sotto anche di 24 nel corso del terzo quarto e cominciato l’ultimo con un deficit di 14 punti, con il punteggio di 72-86. Negli ultimi 10 minuti di gioco i Thunder hanno piazzato un parziale di 8-0 con cui hanno pareggiato i conti con 3.20 minuti sul cronometro. Poi ci ha pensato Andre Roberson a chiudere la partita con due triple di fila: la prima messa a segno per il 98-97 che è valso anche il primo vantaggio di Oklahoma City. La seconda è arrivata a 12 secondi dalla sirena, chiudendo di fatto la partita. Shai Gilgeous-Alexander ha chiuso il match con 16 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, mentre Steven Adams ha totalizzato 11 punti e nove rimbalzi. Per i 76ers – senza Joel Embiid che si è infortunato ad un polpaccio – da segnalare la quasi tripla doppia di Ben Simmons con 14 punti, 11 rimbalzi e nove assist. Al Horford ha chiuso invece con 13 punti, 9 rimbalzi e 3 assist. Bene anche Josh Richardson (10 punti, quattro rubate, tre assist, due rimbalzi e due stoppate) e Shake Milton (11 punti e due assist).

Boston Celtics-Phoenix Suns 117-113

I Boston Celtics la spuntano sui Phoenix Suns dopo una partita certamente equilibrata. I Celtics (43-21 record in stagione regolare) nei primi 12 minuti hanno faticato non poco contro i Suns (26-39 record in stagione normale) i quali hanno segnato 32 punti limitando invece Boston a 29. Tuttavia, la squadra di Brad Stevens ha ribaltato tutto durante il secondo e terzo quarto, quando ha dato una sferzata decisiva al match portandosi sul 65-49, a +16 come vantaggio massimo. I biancoverdi hanno poi controllato il finale di partita, aggiudicandosi la vittoria. Devin Booker ha chiuso con 17 punti, 9 assist e 4 rimbalzi. Mikal Bridges ha aggiunto altri 16 punti, così come Cameron Johnson che è andato in tabellino con 13 punti. Dall’altra parte bene Jaylen Brown (21 punti) e Gordon Hayward (17 punti) e Jayson Tatum (16).

Indiana Pacers-Dallas Mavericks 118-111

Partita in altalena per entrambe le compagini che, dopo numerosi blackout, hanno visto la vittoria finale di Indiana. Eppure Dallas era partita bene chiudendo in vantaggio sul 37-26 il primo quarto, prima di subire il ritorno degli avversari che hanno risposto con un 37-27 nel secondo e 31-22 nel terzo quarto. Negli ultimi 10 minuti di gioco i Pacers hanno quindi mantenuto il proprio vantaggio ottenendo una W a fine match. Per Indiana bene TJ Warren con 20 punti e Malcolm Brogdon con 17. I Mavericks non hanno cambiato copione, lasciando a Luka Doncic il comando di gioco: lo sloveno ha sfiorato la tripla doppia con 20 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Bene anche Maxi Kleber con 18 punti e 6 rimbalzi.

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers 110-104

Partita davvero equilibrata quella tra Toronto e Portland. Nel corso del match ci sono stati 11 cambi di vantaggio e 11 pareggi nel punteggio nel corso dei primi 36 minuti. Nel finale di partita i Raptors sono stati più precisi degli avversari, aggiudicandosi così la vittoria dello scrimmage. Serge Ibaka ha guidato Toronto con 19 punti e 6 rimbalzi. Pascal Siakam ha generato altri 18 punti e sei rimbalzi. Kyle Lowry si è iscritto nel tabellino con 13 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Matt Thomas, dalla panchina, ha invece contribuito con 16 punti e 2 rimbalzi. Per i Trail Blazers bene Jusuf Nurkic che ha segnato 17 punti, catturato 13 rimbalzi e distribuito 5 assist. Carmelo Anthony ha totalizzato invece 14 punti, cinque rimbalzi e due assist. C.J. McCollum ha chiuso con 21 punti, 2 rimbalzi, 5 assist e 2 rubate. Dopo aver perso il primo scrimmage per un infortunio al tendine d’Achille, Hassan Whiteside è tornato in azione segnando 6 punti, 5 rimbalzi e 2 stoppate in 18 minuti.

Houston Rockets-Memphis Grizzlies 120-104

Gli Houston Rockets hanno chiuso la notte di scrimmage con una vittoria netta sui Memphis Grizzlies. Il match ha subito una prima piega durante il finale del secondo quarto quando Houston è riuscita a registrare una mini-fuga con un parziale di 15-4, distanziando gli avversari di 9 punti alla fine del primo tempo. I Grizzlies hanno quindi risposto agli avversari con una terza frazione da favola (37-20 di parziale), portandosi in vantaggio con il punteggio di 87-79. Poi, la benzina si è spenta per Memphis che ha subito l’onda avversaria: 40-17 per Houston nell’ultimo periodo che vale la vittoria finale sul 120-104. James Harden ha guidato i Rockets con 31 punti con 7 su 15 al tiro in 36 minuti di gioco. Russell Westbrook ha segnato 8 punti, 6 rimbalzi e cinque assist, mentre ha sparato 3 su 14 dal campo. Dall’altra parte non sono bastati i 17 punti in 31 minuti di Ja Morant.