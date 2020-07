NBA, Clippers: Pat Beverley torna nella bolla di Orlando

La situazione dei Los Angeles Clippers solo una settimana fa era questa: Lou Williams, Landry Shamet, Ivica Zubac, Marcus Morris, Patrick Beverley e Montrezl Harrell fuori dalla bolla di Orlando. Ad oggi, la franchigia californiana sembra aver recuperato – parzialmente – Lou Williams (dovrà rimanere in quarantena per 10 giorni a causa delle note vicende), Marcus Morris (arrivato insieme a suo fratello qualche giorno fa), Landry Shamet e Ivica Zubac. L’unico ancora fuori, insieme ad Harrell, è Patrick Beverley. Alle prese con ‘urgenze famigliari’, il play dei Clippers è stato però dato come rientrante all’interno della bolla.

Clippers guard Patrick Beverley has returned to the Orlando bubble after leaving for a family emergency on Tuesday, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 27, 2020

Attualmente il buon Pat è in isolamento per quattro giorni nella sua camera all’interno del resort, come da protocollo NBA per coloro che rientrano a Disney World dopo un periodo all’esterno. Il giocatore dovrebbe tornare a disposizione della compagine di coach Rivers proprio in vista della partita dei Clippers giovedì sera contro i Lakers. È da valutare, però, un suo impiego attivo poiché il giocatore non si allena insieme ai suoi compagni da più di 7 giorni.

Non c’è invece ancora una timeline di rientro per Montrezl Harrell, anche lui attualmente al di fuori della bolla per motivi famigliari. Il candidato al sesto uomo dell’anno è una delle pedine più importanti nello scacchiere di Rivers che dovrà reinventarsi durante il suo periodo di assenza.

I Clippers si trovano in seconda posizione ad Ovest, lontani 5 partite e mezzo dai Los Angeles Lakers, ma devono difendere la loro posizione dalla minaccia dei Denver Nuggets, attualmente terzi a 1.5 partite.

