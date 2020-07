NBA: Waiters spiega le differenze nel giocare col LeBron dei Lakers e dei Cavs

Dion Waiters avrà un’altra occasione per giocare in una squadra da titolo. I Los Angeles Lakers hanno deciso di offrirgli un’occasione, preziosissima, con un posto in squadra. Per Waiters sarà un’altra occasione di giocare insieme a LeBron James.

I due non si trovano nella stessa squadra insieme per la prima volta. Già nel 2014/2015 LeBron e Waiters facevano parte dei Cleveland Cavaliers, il primo anno di LBJ nella sua squadra dopo il grande ritorno. Sono passati più di 5 anni da quella stagione e di acqua sotto i ponti ne è passata. Tante cose sono cambiate e Dion Waiters ha voluto analizzarle:

“Adesso sono un po’ più vecchio. Ho visto e passato tante cose. A questo punto della mia vita voglio giocare a basket e prendermi cura della mia famiglia. Perché non si sa mai. Come puoi vedere ora, stiamo praticamente vivendo in un film con tutto quello che sta succedendo”

Al tempo Waiters era un giovane di 22 anni, molto restìo a seguire i consigli dei più esperti:

“Adesso il mio obiettivo è di vivere giorno per giorno e di continuare a migliorare […] Quelle cose che non capivo quando ero giovane. Quando sei giovane, cerchi di trovare ancora il tuo posto nella lega. Credo che Bron stesse provando ad aiutarmi in quel senso, ma ero troppo testardo per capirlo. Ma ora capisco. Ho 28 anni. Ne ho passate tante”

E LeBron avrà davvero bisogno del miglior Waiters per tentare l’assalto al quarto titolo personale. I Lakers avevano un grande bisogno di tiratori in grado di spaziare il campo e di portare punti dalla panchina. A maggior ragione dopo la rinuncia, costretta, ad Avery Bradley. A Waiters il compito di risolvere questa mancanza.

