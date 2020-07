NBA, Lou Williams: “Il premio come Sesto Uomo dell’Anno? Mi piacerebbe dividerlo con Harrell”

Quando si parla del premio come Sesto Uomo dell’Anno, si pensa automaticamente a Lou Williams. Il 33enne giocatore dei Los Angeles Clippers infatti ha già conquistato per 3 volte il riconoscimento e, anche in questa stagione, il suo nome è nel lotto dei favoriti. Anzi, grazie ai 18.7 punti e i 5.7 assist di media, fatti registrare in stagione, secondo molti addetti ai lavori è lui il candidato forte alla conquista del premio.

Tuttavia, lo stesso Williams, ha dichiarato che c’è un altro giocatore altrettanto meritevole del premio: il suo compagno di squadra Motrezl Harrell. In una recente intervista con ESPN, Sweet Lou ha affermato:

“Entrambi ci siamo sacrificati molto in questa stagione e sento che meriteremmo entrambi il premio. Mi piacerebbe davvero condividere il riconoscimento con Trez”

Harrell che è uscito dalla panchina in 61 delle 63 partite giocate dai Clippers è probabilmente alla sua miglior stagione in carriera. L’ex Houston Rockets infatti ha messo a referto 18.6 punti e 7.1 rimbalzi di media.

Insomma, che il premio di Sesto Uomo dell’Anno finisca a Los Angeles, sponda Clippers, non sembra argomento di discussione. La NBA infatti ha dichiarato che, per assegnare i premi di fine anno, si prenderà in esame solo la prima parte della stagione, ovvero quella pre lockdown. Quella cioè dove Williams e Harrell sono stati più che decisivi.

