I Minnesota Timberwolves sono in vendita, come il proprietario Glen Taylor ha specificato a The Athletic. Molti sono i possibili acquirenti, tra cui una cordata di imprenditori con a capo Kevin Garnett.

Secondo alcune indiscrezioni, l’ex stella dei Boston Celtics, Brooklyn e di ‘Minnie’, MVP nel 2004 con i T’Wolves e Hall of Famer, avrebbe offerto circa 1 miliardo di dollari.

Kevin Garnett, intanto, ha confermato la notizia del suo interesse per acquistare i T’Wolves tramite un tweet:

“La passione e la voglia che ho affinché i T’Wolves diventino campioni NBA è ben nota, ma amo ancora di più i tifosi e la gente di Minneapolis. Non esistono al mondo due persone, come me e Taylor, che tengono così tanto a questa città. Sono fiducioso nel lavoro che stiamo provando a portare avanti per far sì che il mio sogno si realizza”

Ma non c’è solo la cordata di Kevin Garnett. Come scrive Adam Schefter di ESPN, uno dei papabili nuovi proprietari dei Wolves è Meyer Orbach, sviluppatore immobiliare di New York, che possiede una quota di minoranza della squadra dal 2016.

More on the Wilf family that owns the Minnesota Vikings emerging as a serious candidate to buy the Minnesota Timberwolves:https://t.co/0IN87dh4no — Adam Schefter (@AdamSchefter) July 22, 2020

Tra i contendenti c’è anche la famiglia Wilf, proprietaria dei Minnesota Vikings, squadra della NFL. Sempre secondo Schefter, Zygi, Mark e Leonard Wilf sono i favoriti per l’acquisto dei T’Wolves: nel 2005 comprarono i Vikings per 600 milioni di dollari, oggi la squadra ha un valore di circa 3 miliardi.

Per ora Kevin Garnett, Orbach e la famiglia Wilf sono solo alla prima fase della trattativa con Glen Taylor, che ha imposto una semplice regola:

“Molte persone mi hanno fatto un’offerta, ma volevano trasferire la squadra in un’altra città. Ho rifiutato. Ho detto espressamente che, chi vuole acquistare i Timberwolves, non deve assolutamente portare la squadra in un’altra città”

