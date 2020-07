NBA, Dwight Howard: “Non credo nei vaccini”

Dwight Howard ha deciso di salire spesso e volentieri alla ribalta nella particolare situazione che sta vivendo la NBA. Prima della bolla era tra coloro che avevano deciso di non giocare ad Orlando, salvo poi cambiare idea. Negli ultimi giorni invece, attraverso la linea telefonica anonima messa a servizio dei giocatori, qualcuno lo ha segnalato per non aver indossato la mascherina.

Howard ha però voluto, involontariamente, rincarare la dose. Nelle ultime ore sono infatti uscite delle sue nuove dichiarazioni, attraverso una live su Instagram, destinate a far discutere. Howard ha confessato:

“Credo nei vaccini? No. È la mia opinione personale, ma non ci credo”

Quella di Howard potrebbe diventare una dichiarazione memorabile, ma in negativo. Un po’ come Kyrie Irving ai tempi della terra piatta.

Gli ultimissimi giorni prima della ripresa della NBA si stanno concentrando, oltre che sulle condizioni di vita degli atleti, criticate da qualcuno e ragionevolmente comprese da altri, anche sulla situazione mascherine e prevenzione.

In tanti si dicono favorevoli all’uso delle protezioni. Dwight Howard sostiene invece che l’uso della mascherina sia superfluo in un ambiente iper-controllato come quello di Orlando, dove i giocatori sono testati tutti giornalmente. Ma le dichiarazioni sui vaccini desteranno sicuramente scalpore.

