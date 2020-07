NBA, Mike D’Antoni: “Westbrook è in buona forma”

Gli Houston Rockets lo stanno ancora aspettando. Russell Westbrook, dopo essere stato trovato positivo al Coronavirus ormai diversi giorni fa, sta cercando di rimanere in forma allenandosi da solo in attesa del via libera per poter viaggiare verso la bolla di Orlando e tornare a disposizione dei texani. Mike D’Antoni, coach dei Rockets, ha quindi voluto dare un nuovo aggiornamento sulle condizioni della sua stella:

“Ho sentito che è in ottima forma e ha iniziato ad allenarsi, quindi si spera che stia abbastanza bene e che stia procedendo per il meglio, ovviamente tenendo conto di tutte le precauzioni del caso. Il personale medico determinerà quando Russell sarà pronto o quando sarà pronto a giocare 20 o 30 minuti”.

Westbrook, dopo essere stato annunciato positivo al Covid-19, aveva comunque dichiarato di sentirsi bene. Il nove volte All-Star è una pedina importante per le ambizioni playoff di Houston. Russell in questa stagione sta viaggiando con una media di 27.5 punti con il 47.4% dal campo ai quali aggiunge circa 8 rimbalzi e 7 assist ad allacciata di scarpe.

L’inizio degli allenamenti nella bolla per i Rockets non è stato facile. I texani hanno dovuto giocare a ‘ranghi ristretti’ poiché non avevano il roster completo a disposizione per una serie di ritardi di alcuni giocatori. È il caso di James Harden, arrivato nella bolla martedì a causa di alcuni “problemi familiari”, mentre Luc Mbah a Moute non si è ancora unito alla squadra.

