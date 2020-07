Nonostante l’annuncio di una collaborazione insieme, Draymond Green non le ha mandate a dire a Charles Barkley. Il giocatore dei Golden State Warriors, il quale ha accettato di lavorare insieme all’ex stella NBA nella nuova serie di TNT “The Arena”, ha specificato che non abbasserà comunque la guardia su Barkley dopo i numerosi scontri avvenuti negli ultimi anni. Prima della premiere dello show che andrà in onda questa sera, Green ha chiarito che i suoi sentimenti su Barkley non sono cambiati:

“Non è un mio amico. Non è una persona la cui opinione è importante per me. Quindi…”

La faida tra Green e Barkley risale a diversi anni fa. Green ha sempre ribadito che i frequenti attacchi da parte di Barkley ricadessero spesso e volentieri in ‘sintomi’ di gelosia per non essere mai riuscito a vincere un titolo NBA:

“È noto per fare alcune dichiarazioni folli. Non so se le sue opinioni siano vere o se le dice per creare solo un po’ di scalpore. In ogni caso staremo a vedere. Ma non ho mai lavorato con lui, quindi non posso davvero dire come sarà.”

Green e Barkley faranno parte di un team di opinionisti in “The Arena” che coinvolgerà altri personaggi di spicco del mondo della NBA come l’ex star dei Miami Heat, Dwyane Wade. Il programma tratterà diversi argomenti d’attualità come la pandemia di coronavirus, Black Lives Matter e le ingiustizie razziali sistemiche.

