NBA, nuova firma per i Brooklyn Nets: arriva Justin Anderson

È ufficiale: Justin Anderson è un nuovo giocatore dei Brooklyn Nets. Ad annunciarlo è stata la stessa franchigia attraverso il proprio sito ufficiale. A riportarlo per primo sui social, Shams Charania de The Athletic.

The Brooklyn Nets are signing G/F Justin Anderson and he will join the team after signing later today, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 18, 2020

L’accordo tra le parti arriva dopo l’esclusione dal roster di Michael Beasley, della cui brevissima esperienza in maglia Nets vi abbiamo parlato qui. La firma di Anderson era già nell’aria da qualche tempo.

Anderson è apparso in NBA per 219 partite di regular season, vestendo le maglie di Dallas, Philadelphia, Atlanta e della stessa Brooklyn. Già quest’anno aveva indossato la divisa dei Nets per tre partite, dopo aver firmato un 10-day contract con la squadra, prima della sospensione per la pandemia.

Brooklyn vive una situazione molto particolare, dovendo rinunciare praticamente alla totalità dei titolari, eccezion fatta per LeVert. Un anno di transizione che li proietterà al meglio per il 2021, quando Kyrie Irving e Kevin Durant torneranno a pieno servizio per lanciare l’assalto al titolo.

