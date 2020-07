A pochi giorni dal ritorno in campo della NBA, questa volta è stato il turno di LeBron James per il consueto appuntamento di interviste nella bolla di Orlando.

A favore dei microfoni infatti, la stella dei Los Angeles Lakers ha toccato numerosi argomenti, primo fra tutti un ricordo per Kobe Bryant e la figlia Gigi, scomparsi tragicamente lo scorso gennaio.

Non passa un singolo giorno in cui non pensi a lui o a Gigi. Non passa giorno senza che i Lakers onorino la loro memoria e pensino a Vanessa e le ragazze. Sono parte di noi.

Toccando invece la sfera privata, LeBron James ha raccontato alcuni dei momenti vissuti durante l’arco della quarantena, trascorsa ovviamente al fianco della sua famiglia.

Sono rimasto chiuso in a casa per ben quattro mesi assieme alla mia famiglia. Non credo mi sia mai capitato, nel corso della mia vita, di dover rimanere a casa per così tanto. Tuttavia ritengo che ci siano stati anche degli aspetti positivi, dato che ho potuto passare tanti bei momenti assieme a mia moglie e i miei figli. Sono potuto essere finalmente una figura presente nella mia famiglia. Mi sono divertito a giocare assieme ai miei figli, ma mi è mancata la competizione quotidiana della NBA. Durante la quarantena ho avuto nostalgia per mia madre, che non ha voluto ascoltare alcuna ragione ed è rimasta ad Akron. Prima di partire per Orlando, l’avevo vista solo poco dopo l’All Star Game.

Tra gli ultimi argomenti toccati, non è mancata una domanda concernente il premio di MVP, per il quale il campione NBA nutre sempre una grande attenzione.

A dire la verità non ci ho pensato granché. Ma so quanto questi premi siano importanti. Sono il riconoscimento per chi ha disputato una stagione. Dal canto mio, quest’anno credo di aver sempre dimostrato quello che sono in grado di fare, soprattutto al livello di squadra. E detenere la vetta della Western Conference credo sia la dimostrazione più limpida a riguardo.

