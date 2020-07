NBA, Tracy McGrady e Jermaine O’Neal apriranno una nuova agenzia sportiva

Sembra che Tracy McGrady lascerà presto il suo posto da opinionista a ESPN. Insieme a un altro grande ex-giocatore come Jermaine O’Neal, condivideranno la loro esperienza in NBA in un modo comune: aprendo un’agenzia sportiva.

A riportarlo è Marc Stein di del New York Times. L’agenzia di rappresentanza giocatori si chiamerà Seven1 Sports Group and Entertainment. Il nome deriva dall’unione dei due numeri che i giocatori hanno vestito durante le loro grandi carriere: il 7 e l’1.

McGrady dovrebbe diventarne co-proprietario e consulente, mentre O’Neal a gennaio potrebbe tentare il test della NBA per diventare un agente professionista. L’obiettivo è arrivare a competere con realtà più grandi e affermate, come la potentissima Klutch Sports di Rich Paul, puntando a rappresentare i giocatori che si candideranno al Draft 2021.

T-Mac ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a intraprendere questa strada:

“Pensiamo serva, e noi abbiamo passione. Passiamo sempre del tempo coi ragazzi, visti i nostri programmi di lavoro con loro. Ha senso. Vediamo che a questi ragazzi mancano informazioni. Non faremmo un gran lavoro se non mettessimo a disposizione la nostra esperienza per guidarli. Questo è un dovere che abbiamo”

O’Neal:

“Non c’è una bacchetta magica, noi non l’abbiamo. Ma saremo diversi. Non c’è nessun’altra coppia di nomi come noi due col successo che abbiamo avuto, con tutte le esperienze che abbiamo fatto e passato nelle nostre carriere”

Leggi anche:

Mitchell Robinson batte Wilt Chamberlain per percentuale dal campo

Enes Kanter parla del rapporto con gli altri giocatori turchi nella lega

Le prime amichevoli NBA ad Orlando dureranno meno?