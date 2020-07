NBA, Steven Adams sulla bolla di Orlando: “Non siamo in Siria”

Anche Steven Adams è intervenuto sulle condizioni di vita all’interno della bolla di Orlando che diversi giocatori hanno criticato apertamente. Il lungo degli Oklahoma City Thunder, ai microfoni di ESPN, ha parlato in questo modo della situazione, ovviamente a modo suo:

“Cerchiamo di essere chiari: questa non è la Siria. Non è così difficile… Viviamo in un resort. Tutti si lamenteranno, ognuno ha le proprie preferenze, niente di troppo serio. Solo un po’ di cibo troppo secco qua e là.”