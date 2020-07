La NBPA collaborerà con Westbrook per la produzione di T-Shirt con messaggi sociali

Russell Westbrook si butta temporaneamente nel mondo della moda. Il giocatore degli Houston Rockets, alle prese con il percorso riabilitativo dopo essere stato riscontrato positivo al Coronavirus, nelle prossime giornate collaborerà con la NBPA per lo studio e creazione di diverse T-Shirt che includeranno i messaggi di giustizia sociale non approvati dalla NBA in vista della ripresa della stagione all’interno del Walt Disney World.

L’NBPA sta collaborando con la compagnia di abbigliamento di Westbrook per progettare queste maglie che includeranno diversi messaggi quali: “Systemic Racism”; “Police Reform”; “I Can’t Breathe”; “No Justice No Peace”; “Break the Cycle”; “Strange Fruit”; “By Any Means”; “Power to the People”; “Equality” e “Am I Next?”

Non è invece chiaro come verranno utilizzate le maglie all’interno della bolla di Orlando o chi le indosserà. I giocatori, in passato, hanno vestito diverse famose t-shirt durante il riscaldamento, ma non è chiaro se la lega consentirà ai giocatori di indossare queste magliette a tale scopo in Florida.

La mossa della NBA per consentire ai giocatori di applicare un messaggio pre-approvato sulle loro maglie, è una delle tante operazioni che la lega ha concesso agli atleti per far sentire il loro supporto riguardo i delicati temi di giustizia sociale. Alla scorsa settimana, 285 dei 350 giocatori che parteciperanno alla ripresa della regular season, hanno informato la NBA di aver scelto il messaggio da pubblicare sulla loro canotta.

