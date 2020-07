NBA: figurina di LeBron da rookie venduta all’asta per 1.8 milioni

Il collezionismo, si sa, è un arte che spesso e volentieri richiede di mettere da parte la ragione. Se a sostituire la ragione, poi, interviene un patrimonio spropositato, ecco che alle aste succedono fatti da raccontare.

È decisamente il caso della figurina da rookie di LeBron James. Già negli scorsi giorni vi avevamo anticipato come, per questa asta, si parlasse di cifre astronomiche. Alla fine si è andati anche oltre le aspettative. L’asta della Goldin Auctions ha infatti visto la figurina andar via per la cifra di 1.8 milioni di dollari.

This LeBron James card just sold at @GoldinAuctions for $1.8 million, the record for a modern day card.

Winner is @LeoreAvidar, who says purchase is part of strategy to “bring something big to the collectibles and alternative asset business in the coming months.” pic.twitter.com/rN9lepvVpE

— Darren Rovell (@darrenrovell) July 19, 2020