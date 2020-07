NBA, JJ Redick su Ball: “Un giorno diventerà un All-Star”

J.J. Redick, guardia dei New Orleans Pelicans, durante il media day, tenutosi questo sabato, ha affermato che il suo compagno, Lonzo Ball, ha un ottimo potenziale. La scorsa estate l’affare Anthony Davis portò quest’ultimo ai Los Angeles Lakers in cambio di Josh Hart, Lonzo Ball e Brandon Ingram. Questo scambio ha aiutato ambo le parti perché se da un lato i gialloviola hanno trovato il perfetto secondo violino per LeBron James, dall’altra i Pelicans possiedono ora il miglior nucleo di giovani della Lega, ricordandoci anche che durante il Draft arrivarono Jaxson Hayes e Zion Williamson.

Serve solo tempo a Lonzo Ball per riuscire a dimostrare tutto il suo valore. Almeno questo è quanto sostiene Redick, il quale ha anche speso belle parole per Brandon Ingram:

“Penso che tutti e due hanno fatto un step in avanti. Hanno giocato molto bene durante tutta la stagione. La cosa bella è che non hanno raggiunto ancora il loro potenziale. Sono ancora giovani. Hanno ottime doti atletiche che devono ancora imparare a gestire. Però hanno fatto entrambi bene quest’anno. Basti pensare che Ingram è stato selezionato per far parte dell’All-Star Game. Anche Lonzo un giorno sarà un All-Star. È bello averli in squadra e vederli ogni giorno migliorare.”