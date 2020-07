NBA, Dion Waiters e Kyrie Irving si odiavano ai tempi di Cleveland

Report interessante quello svelato da The Athletic sul rapporto in squadra, ai tempi di Cleveland, tra Dion Waiters e Kyrie Irving. Secondo quanto sostenuto dalla famosa testata americana sportiva, i due non si sarebbero mai sopportati a vicenda. Waiters, ai tempi, venne scelto al Draft nel 2012 poiché fece dei brillanti workout con la franchigia la quale, nel frattempo, sognava un ritorno di LeBron James in città.

Una volta approdato in squadra, Waiters sin da subito non riusciva a capire perché Irving, scelta n. 1 del 2011 e Rookie dell’anno NBA, fosse ritenuto il migliore tra i due da parte del front office della franchigia. In realtà, guardando strettamente ai fatti, non ci volle molto per capire come Irving fosse un miglior giocatore a confronto, ma la spaccatura tra i compagni di squadra era netta, nonostante i tentativi dei Cavaliers nell’insabbiare la cosa all’esterno.

Nel 2015 Cleveland, con il ritorno di LBJ completato, decise di liberarsi di Waiters per aggiungere nel proprio roster uno come JR Smith. Un componente del front office di quel tempo, subito dopo l’operazione, motivò la scelta in questo modo:

“Se J.R. distruggerà tutto, lo farà solo fuori dal campo. Dion invece ci metteva in una cattiva posizione mentre era sul parquet.”

Ora Smith, Waiters e LeBron si ritrovano insieme ai Lakers per il riavvio della NBA in una squadra che ha aspirazioni al titolo. È chiaro che JR e Dion non si trovino più nel loro prime, ma vorranno certamente dare una mano al Re per raggiungere l’ennesimo obiettivo. Se poi dovessero anche tenere a bada la loro nomea all’interno dello spogliatoio, allora il loro apporto potrebbe essere decisivo.

