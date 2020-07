NBA, Dwight Howard: “Embiid ti fa venire voglia di strangolarlo”

Dwight Howard sta facendo parlare non poco di se attraverso dichiarazioni e prese di posizione in questo difficile periodo. Di recente però non ha risparmiato una stoccata al vetriolo nei confronti del collega Joel Embiid, con il quale aveva già avuto attriti in passato.

Il centro dei Los Angeles Lakers ha dichiarato:

“Joel Embiid ti fa venire voglia di strangolarlo perché simula davvero tanto.”

Per chi non ricordasse l’inizio delle tensioni tra i due è bene ricordare che nel 2018, quando il tre volte miglior giocatore difensivo della lega militava negli Charlotte Hornets, Embiid lo fece espellere per sei falli, dopo averlo fatto cadere per tre volte di fila utilizzando sempre la stessa finta.

Non contento il lungo camerunense aveva commentato ciò rivolgendo a Dwight Howard un poco delicato:

“Ma sei stupido?”

Il giocatore in maglia gialloviola, che sta attraversando una stagione di assoluta ripresa dopo che la sua carriera sembrava ormai in fase calante, avrà certamente voglia di affrontare di nuovo il lungo in maglia Sixers; e chissà che i due non possano sfidarsi proprio in finale.

Manca ormai sempre meno alla ripresa della stagione.

