NBA, Enes Kanter: “Kemba è la superstar più ‘umana’ con cui abbia mai giocato”

I Boston Celtics sono una delle squadre ‘sorpresa’ pronte a stupire tutti durante la prossima corsa ai playoff. Parola di Enes Kanter, centro della compagine del Massachusetts, che ha anche fatto un ritratto della situazione del roster di Boston e di com’è il clima all’interno della roster. Queste le sue dichiarazioni rilasciate al podcast di Bill Simmons:

La verità è che – come hanno riportato diversi media americani – lo spogliatoio di Boston dello scorso anno era frazionato a causa di alcuni comportamenti di Kyrie Irving rispetto ad alcuni suoi compagni di squadra, mentre in questa particolare annata le cose sembrano andare decisamente meglio dopo l’arrivo di Kemba Walker. Una superstar dai comportanti ‘insoliti’ anche secondo Kanter:

“L’importante per noi è costruire una buona chimica di squadra. Dobbiamo cercare di diventare amici anche fuori dal campo per essere buoni compagni di squadra sul parquet. Sin dal primo giorno Brad ci ha detto che dobbiamo sempre aiutarci a vicenda. Walker? Ho giocato con tanti giocatori, e questo è il mio nono anno in NBA. Kemba è sicuramente la superstar più umile e concreta con cui abbia mai giocato. Il ragazzo è semplicemente splendido. È davvero un bell’essere umano. Ovviamente non posso che elogiare il suo stile di gioco ed è pazzesco quello che fa in campo, ma fuori dal parquet è davvero uno splendido ragazzo. Con i piedi per terra, un cuore puro… cerca sempre di aiutare gli altri. È un supporto anche per i rookie.”