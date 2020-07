NBA, Malcolm Brogdon si allena con la mascherina: “Lo faccio per i miei compagni”

La guardia Malcolm Brogdon ha preso parte agli allenamenti nella bolla di Orlando indossando un mascherina. Il giocatore degli Indiana Pacers ha deciso di usare la protezione per rassicurare i compagni. Brogdon era risultato positivo al Covid-19 nel mese di giugno. Nonostante la positività, si sentirebbe in ottima forma e pronto per ritornare sui campi NBA. Il primo allenamento a cui ha preso parte è stato quello di mercoledì, dopo aver dovuto attendere alcuni giorni per entrare nella bolla. Di seguito riportiamo le parole di Brogdon, che intende indossare la mascherina fino alla ripresa della stagione:

“Intendo portarla fino a che non riprenderanno le partite. È qualcosa che faccio per migliorare la mia condizione. Inoltre è una cautela necessaria e fa sentire i miei compagni a loro agio. Mi sento molto bene. La mia condizione fisica non è al punto in cui vorrei che fosse, ovviamente. Non è una forma fisica da NBA. Ma ho sentito molte persone dirmi che sono più in forma di quanto pensassero. Sarò pronto definitivamente in tempo per la ripresa delle partite.”

Anche coach Nate McMillan ha parlato di Malcolm Brogdon. Secondo l’allenatore, la decisione di giocare spetta esclusivamente alla guardia. Ecco le sue parole:

“Non deve farlo per forza. Ma non siamo preoccupati della diffusione del virus, perché dobbiamo passare continuamente molti test.”

Infine Brogdon ha parlato della responsabilità dei giocatori all’interno di Disney World. Il giocatore dei Pacers ha dichiarato di aver discusso con alcuni colleghi della maturità dei vari giocatori NBA, che si sarebbero lamentati delle condizioni dentro la bolla. Il cibo è stato, senza dubbio, l’aspetto più criticato, ma Malcolm Brogdon non vuole far passare ai tifosi l’idea che i giocatori NBA stiano odiando questa esperienza.

