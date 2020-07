NBA, Jonathan Kuminga puntato dagli Warriors

Jonathan Kuminga, dopo essersi guadagnato rispetto e considerazione da parte delle franchigie come uno dei migliori prospetti del Draft NBA 2021, ha deciso di firmare ed entrare in G League.

Kuminga potrà raggiungere giocatori come Jalen Green e Isaiah Todd in questo percorso sempre più di moda tra i cestisti, visto come un ottimo modo per prepararsi ai ritmi moderni della lega. Inoltre, il ragazzo del 2001 andrà a firmare un contratto da 500.000 dollari, soldi che non avrebbe mai ricevuto al college.

Top prospect Jonathan Kuminga’s G League deal is expected to be in the $500,000 range, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Kuminga recently graduated from The Patrick high school, and now is a potential No. 1 pick in 2021. https://t.co/Wfm6uDIjgg — Shams Charania (@ShamsCharania) July 16, 2020

La sua mossa potrebbe aver cambiato qualche piano in ottica Draft, soprattutto quelli dei Golden State Warriors, i quali puntano a tornare presto competitivi grazie alle scelte in loro possesso. La franchigia di San Francisco, ha ricevuto infatti una scelta protetta in top 3 per il draft 2021, come parte dello scambio tra Andrew Wiggins e D’Angelo Russell.

La classe 2021 del Draft è inoltre vista come molto più talentuosa di quella del 2020, gli Warriors sono in una posizione invidiabile in vista di un prospetto che sarebbe stato quasi sicuramente prima scelta quest’anno. Inoltre il giovane Jonathan Kuminga è visto ai piani alti della franchigia come un’ottima pedina da scambio da giocare in trade per ottenere star affermate.

Gli Warriors sono intenti a diventare materiale da vittoria del campionato in breve tempo, e contemporaneamente, costruire un futuro stellare. L’acquisto di Kuminga andrebbe ad aggiungere molto valore ai già presenti talenti della Baia, e porterebbe novità nelle rotazioni di coach Kerr.

