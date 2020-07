Mercato NBA, De’Aaron Fox giura amore a Sacramento: “Voglio rimanere qui”

Siamo ormai al termine della terza annata in maglia Sacramento Kings per De’Aaron Fox. Il forte playmaker, dopo il finale di stagione nella bolla di Orlando, affronterà una offseason importante in termini economici poiché sarà eleggibile per un’estensione contrattuale destinata a coloro che escono dal ‘Rookie Scale Contract’. Sacramento vede Fox come un possibile “uomo franchigia” intorno cui costruire una squadra di livello. Le sue cifre, ad oggi, sono discrete e dicono che il giocatore sta attraversando un buon momento di forma: viaggia a 20.4 punti + 6.8 assist di media ad allacciata di scarpe. Non male per uno come lui che ha il compito di trascinare i Kings alla tanto agognata postseason.

Fox, nelle ultime ore, ha quindi confermato il suo interesse nel rimanere in California per poter guidare questa squadra ancora per un lungo periodo:

“Come mi vedo in futuro? È la stessa cosa che avevo già detto una volta. Non credo che ci sia molto da dire al riguardo: mi vedo qui. Voglio essere qui a Sacramento. Ovviamente, vogliamo vincere, ma credo che il nostro momento arriverà. L’anno prossimo potrebbe essere una anno interessante. In questo, invece, abbiamo ancora una possibilità per fare i playoff. Questo è ciò che tutti noi desideriamo… quindi proveremo ad agguantarli.”

