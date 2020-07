NBA, Richaun Holmes esce dai confini della bolla per il cibo d’asporto

Richaun Holmes sarà costretto a rimanere dieci giorni in quarantena nella bolla NBA per aver oltrepassato i confini i DisneyWorld. Come riportato da Shams Charania, il centro dei Sacramento Kings avrebbe trasgredito le regole per ritirare del cibo d’asporto che aveva ordinato.

Kings center Richaun Holmes crossed the the Disney campus line to pick up delivery food and must quarantine for 10 days (eight days remaining). — Shams Charania (@ShamsCharania) July 13, 2020

Un peccato di gola che costerà altri 8 giorni di isolamento per il giocatore, ma soprattutto una settimana in meno di allenamento con il resto dei compagni in vista della ripresa del campionato. Notizia che non farà certo piacere a coach Walton ma anche alla dirigenza Kings. Sacramento infatti occupa attualmente la undicesima posizione nella Western Conference, ma ancora qualche speranza di riacciuffare i play off, distanti “solo” 4 partite.

Ovvio però che per riuscire nella rimonta c’è bisogno dell’impegno di tutti, specialmente di quei giocatori che in stagione fino a qui avevano guidato la squadra. Come Holmes appunto. Il centro infatti viaggiava, prima del lockdown, ad una media di 13 punti e oltre 8 rimbalzi a partita, migliori statistiche in stagione. Poterlo riavere immediatamente a disposizione per riprendere gli allenamenti di squadra sarebbe stato quindi estremamente importante.

Holmes non è il primo che vìola le norme imposte dalla bolla per salvaguardare la bolla di DisneyWorld. Nella giornata di ieri infatti già Bruno Caboclo aveva violato la quarantena, anche se in questo caso non è chiaro cosa abbia commesso il giocatore.

Per Holmes invece tutte le aggravanti del caso. Da capire se NBA e/o Sacramento Kings prenderanno ulteriori provvedimenti nei confronti del giocatore o se invece finiti i dieci giorni aggiuntivi di isolamento potrà tranquillamente tornare ad allenarsi coi compagni.

