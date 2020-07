NBA, James Harden ha iniziato ad allenarsi

Secondo quando riportato da Chris Haynes di Yahoo Sport, la stella dei Rockets James Harden ha incominciato ad allenarsi con il resto della squadra. Harden ha raggiunto Orlando mercoledì, dopo un leggero ritardo che gli ha impedito di unirsi ai suoi compagni.

L’altra star dei Rockets Russell Westbrook ha annunciato lunedì la sua positività al coronavirus, mentre Bruno Caboclo ha dovuto prolungare l’isolamento dopo aver involontariamente violato la quarantena.

I Rockets dovranno aspettare diverso tempo prima di essere al completo. Westbrook deve infatti ripetere il test due volte prima di ricongiungersi con il resto della squadra.

Fortunatamente Harden è tornato ad allenarsi, per essere pronto in vista della ripartenza della stagione. Houston è sesta ad Ovest e spera di vincere diverse partite per assicurarsi una posizione migliore in ottica playoff.

Dunque per poter ambire alle NBA Finals, i Rockets dovranno puntare proprio su Harden, il loro migliore giocatore. Il futuro di Mike D’Antoni, che non ha prolungato il suo contratto in estate, dipenderà molto da come i Rockets si comporteranno nella bolla.

Dunque il successo e l’insuccesso della squadra saranno inevitabilmente legati alle prestazioni di James Harden, che senza Westbrook ha una grande responsabilità sulle spalle.

