NBA, Mike Malone: “Jokic è il miglior centro della NBA”

Il coach dei Denver Nuggets, Michael Malone, ha elogiato la sua superstar Nikola Jokic, definendolo il miglior centro della NBA.

Jokic è arrivato a Orlando nei giorni scorsi, dopo essere guarito dal Covid-19. Il centro si è presentato in una forma fisica incredibile, dopo aver perso circa 18 chili. Coach Malone ha iniziato a lavorare duramente con la squadra, per recuperare dal lungo periodo di stop. Le sue aspettative su Jokic sono molto alte, come ha fatto intendere durante un’intervista al sito dei Nuggets:

“Sembra stare alla grande, ma credo che le persone stiano dimenticando un punto cruciale. Nikola ha dedicato gli ultimi tre mesi a perdere peso per essere nella miglior forma fisica della sua vita. Mi aspetto che giochi nel modo in cui stava giocando prima della sospensione della stagione. Mi aspetto che scenda in campo per giocare a un livello molto alto. E’ il miglior centro della NBA, perché non dovrebbe riuscirci?”

Jokic ha sorpreso tutti quando, nel mese scorso, è apparso in pubblico, sfoggiando una linea perfetta. Durante la sua carriera, ha subito molte critiche riguardo la sua scarsa attenzione al proprio fisico. In particolare gli veniva contestato un evidente sovrappeso, che fin’ora avrebbe limitato il potenziale del giovane serbo.

I Denver Nuggets sono attualmente terzi nella Western Conference, con un record di 43-22. Il loro potenziale ai Playoff passa dalle mani di Jokic, che ora potrebbe fare il definitivo salto di qualità. Prima della sospensione, il due volte All-Star viaggiava a 20.2 punti, 10.2 rimbalzi e 6.9 assist a partita. Inoltre, è terzo nella classifica dell triple-doppie, con 12, dietro solo a LeBron James e Luka Doncic.

Leggi anche:

NBA Draft, Jonathan Kuminga puntato dagli Warriors

Kings, De’ Aaron Fox fuori per una settimana

NBA, Jrue Holiday cuore d’oro: pronto a donare 5.3 milioni di dollari